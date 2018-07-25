Еще одну участницу Pussy Riot оштрафовали за ношение полицейской формы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил штраф в полторы тысячи рублей участнице Pussy Riot Ольге Курачевой за незаконное ношение полицейской формы во время акции в финале чемпионата мира по футболу, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: признать Курачеву виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды), и назначить ей наказание в виде штрафа в 1,5 тыс. рублей", - огласила решение судья мирового участка 364 Хамовнического района Светлана Шатрова.

Ранее мировой суд на эту же сумму оштрафовал еще одного участника акции - Петра Верзилова.

Аналогичные материалы в отношении еще двоих девушек - Вероники Никульшиной и Ольги Пахтусовой - будет рассмотрены судом сегодня позднее.

Ранее столичный Хамовнический суд назначил всем четверым по 15 суток административного ареста за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Им запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча мундиаля между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".