Всем участникам акции Pussy Riot на ЧМ назначили штрафы за ношение полицейской формы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил штраф в 1,5 тысячи рублей участнице панк-группы Pussy Riot Веронике Никульшиной за незаконное ношение полицейской формы во время акции в финале Чемпионата мира по футболу, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: признать Никульшину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды), и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей. Форменную одежду изъять", - огласила решение судья мирового участка 364 Хамовнического района Светлана Шатрова.

Аналогичное наказание суд назначил в среду еще троим участникам акции Pussy Riot: Петру Верзилову, Ольге Курачевой и Ольге Пахтусовой.

Никто из молодых людей в ходе рассмотрения дел свою вину не признал. По словам их адвоката Николая Васильева, использование полицейской формы для акции не преследовало цель посягательства на институты государственной власти, а было обусловлено необходимостью донесения смысла сопутствующего ей манифеста "Милиционер вступает в игру", приуроченного ко дню смерти поэта Дмитрия Пригова. Согласно позиции защиты, форменная одежда в рамках акционизма имеет статус реквизита - такой же, как в кино и театре.

Ранее столичный Хамовнический суд назначил всем четверым по 15 суток административного ареста за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ). Кроме того, по решению суда молодым людям запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".

Целью акции, как говорилось в распространенном Pussy Riot манифесте, было: "освободить всех политических заключенных; не сажать за лайки; прекратить незаконные аресты на митингах; допустить политическую конкуренцию в стране; не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО; превратить земного милиционера в небесного милиционера".

Образ "милиционера, носителя небесной государственности", отмечалось в заявлении, был создан поэтом Приговым.