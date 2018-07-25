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Трамп выделит $12 млрд пострадавшим в "войне пошлин" американским фермерам

Есть обновление от 15:16

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа заявила о готовности выделить фермерам $12 млрд в качестве экстренной поддержки на сигналах о том, что торговые споры с основными странами-партнерами отрицательно сказываются на стабильности американского сельского хозяйства.

Поддержку получат фермерские хозяйства, поставляющие соевые бобы, свинину и другие товары, на которые другие государства ввели пошлины и ограничения, пишет The Washington Post.

ЭкономикаТрамп заявил, что готов ввести импортные пошлины на все китайские товарыЧитать подробнее

Помощь фермерам будет осуществляться либо в форме прямых денежных выплат, либо в виде закупки у них продукции для продовольственных фондов. По словам представителей министерства сельского хозяйства США, одобрение Конгресса не потребуется, отмечает The Wall Street Journal.

Однако многие сенаторы - как демократы, так и республиканцы - выразили недовольство планами Белого дома, вскоре к их критике присоединился и Национальный фермерский союз США.

"Администрация сама создала этот кризис. Что следует делать, так это исправлять ситуацию в торговле, а не создавать новые субсидии в помощь сельскому хозяйству", - заявила журналистам сенатор-демократ от Мичигана Дебби Стабенов, входящая в профильный комитет верхней палаты.

"Торговая война отрезает фермерам ноги, а Белый дом планирует потратить $12 млрд на золотые костыли", - возмущается ее коллега Бен Сэсс, республиканец из Небраски - штата, входящего в топ-3 по объему выручки от производства и продажи сельскохозяйственной продукции.

Между тем Трамп накануне назвал пошлины лучшим средством для решения внешнеторговых задач. Позже он написал в твиттере, что "Китай выцеливает наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю, в качестве способа заставить меня и дальше разрешить им зарабатывать на нас".

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Теги: США, Дональд Трамп

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