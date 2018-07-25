Адвокат Василий Ковалев рассказал об угрозах в адрес сотрудников ФСИН

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - После шумихи вокруг "дела Макарова" сотрудники ФСИН стали получать угрозы в свой адрес, заявил "Интерфаксу" адвокат Василий Ковалев в перерыве судебного заседания по избранию меры пресечения одному из подозреваемых по делу об избиении заключенного в ярославской колонии.

"Мне известны случаи угроз в адрес сотрудников ФСИН, причем только за то, что люди работают в службе", - заявил адвокат.

Он не стал уточнять подробности, но пояснил, что узнал из СМИ о нападении на сотрудника ФСИН в поселке Брейтово Ярославской области, совершенном после задержания сотрудников Ярославской ИК-1. Потерпевший никак не связан с данной колонией.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении на данный момент арестованы четыре человека. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.