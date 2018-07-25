Сотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденного

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сотруднику брянской исправительной колонии N6 предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и убийстве, по решению суда он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

"По версии следствия, 22.07.2018 около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии", - уточняется в сообщении.

Расследование уголовного дела идет по статьям "Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий" и "Убийство".

По данным местных СМИ, погибший - 58-летний житель города Клинцы. В ноябре прошлого года его осудили за мелкую кражу и дали год лишения свободы условно, однако вскоре условный срок заменили реальным. В исправительную колонию N6 его отправили в феврале.