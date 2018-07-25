Воронежских полицейских обвинили в выбивании признаний у двух студентов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело на сотрудников отдела полиции №4 управления МВД по Воронежу, подозреваемых в превышении должностных полномочий, сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитной организации "Зона права" Сергей Локтев.

По его словам, 26 мая утром воронежские студенты Максим Гребенюк и Сергей Троянский были приглашены на допрос в отдел полиции в качестве свидетелей по делу о краже. Когда молодые люди поднялись в нужный кабинет, там находились сотрудники отдела уголовного розыска в гражданской одежде, который попытались заставить Гребенюка и Троянского признаться в совершении кражи.

"Для этого они применили спецсредства. Надели на запястья наручники, наступали на них ногами, чтобы причинить боль. Начали надевать Гребенюку и Троянскому на головы полиэтиленовый пакет с нашатырем, то есть фактически перекрывали доступ кислорода в легкие. Ребята не сознались, и примерно в 16:20 их отпустили", - сказал С.Локтев.

После инцидента студенты обратились в судмдэкспертизу, зафиксировав побои. "У них были установлены повреждения и кровоподтеки на кистях рук и предплечьях. Согласно заключению, такие повреждения расцениваются как не причинившие вред здоровью", - сказал адвокат.

26 июня, по данным адвоката, вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по п "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или его угрозой).

В пресс-службе главного управления МВД по региону "Интерфаксу" сообщили, из-за произошедшего сотрудниками отдела полиции №4 проводится служебная проверка.

"Устанавливается все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, изучается запись с камер видеонаблюдения. Если факт противоправного действия со стороны сотрудников полиции найдет подтверждение, то они не только будут уволены, но и понесут соответствующее с законом наказание", - сказал собеседник агентства.