Сотрудник брянской колонии стал подозреваемым по делу о смерти заключенного

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник брянской колонии подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших смерть заключенного. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Брянской области.

"Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (пункты "а, б, в" части 3 статьи 286 УК РФ)",- говорится в сообщении.

По версии следствия 22 июля, "сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии".

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