Задержан гендиректор НПО им. Лавочкина

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали высокопоставленных фигурантов дела о мошенничестве в НПО им.Лавочкина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Вместе с ним задержана руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова.

В четверг, возможно, будет подано ходатайство об их аресте.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что гендиректор НПО им.Лавочкина Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа после того как Следственный комитет возбудил в отношении него дело о мошенничестве. И.о. руководителя предприятия назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

"В отношении генерального директора АО "НПО "Лавочкина" Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн рублей", - сказали в пресс-службе.