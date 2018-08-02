Обвиняемая в госизмене эксперт фонда Горчакова получила в СИЗО взыскание за ненормативную лексику

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Руководство СИЗО "Лефортово" объявило выговор арестованной по обвинению в государственной измене жительнице Калининграда Антонине Зиминой, сообщает в четверг сотрудник Общественно-наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

"Антонина Зимина получила взыскание (выговор) за якобы использование ненормативной лексики при общении со мной в ходе моего прошлого посещения 25 июля. Администрация посчитала нецензурным слово, когда Антонина цитировала следователя, при общении с ней", - написал он в своём блоге.

По мнению правозащитника, таким образом на обвиняемую оказывается психологическое давление.

В ОНК пообещали попытаться помочь женщине оспорить вынесенное взыскание.

Ранее ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал "Интерфаксу", что Зимина была доставлена в СИЗО "Лефортово" 4 июля. Тогда же Лефортовский суд Москвы избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста сроком два месяца.

Зиминой предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Свою вину женщина не признает и не понимает, за что была задержана.

Зимина является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов заявлены: идентичность политической элиты Латвии, политика стран Балтии в отношении РФ.