Трое из пяти туристов с перевернувшегося в Хакасии катамарана найдены живыми

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Мужчина и двое детей, которые были в составе туристической группы, пропавшей при сплаве по реке Она в Хакасии, найдены живыми. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Они самостоятельно смогли выйти на автодорогу Абаза - Ак-Довурак к базе Абазинского дорожно-строительного управления. Состояние здоровья туристов удовлетворительное", - говорится в пресс-релизе.

Место нахождения двух женщин из этой тургруппы остается неизвестным, поисково-спасательная операция МЧС России остается в силе и начнется с рассветом.

Как сообщалось, при сплаве по реке Она опрокинулся катамаран, из него выпали шесть человек, одного мужчину подобрало следовавшее за ними судно. Остальных не нашли. В четверг утром к месту поисков выехали 11 спасателей с двумя плавсредствами и лошадьми.

СКР проводит доследственную проверку по данному факту.