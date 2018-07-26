Госдума разрешила болельщикам ЧМ-2018 безвизовый въезд в РФ до конца года

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий болельщикам Чемпионата мира по футболу 2018 вновь посетить Россию до конца года без оформления виз.

Соответствующая норма дополняет статью 7 федерального закона "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Устанавливается, что в период по 31 декабря 2018 года включительно, въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, "осуществляются без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя (Fan ID - ИФ), полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года".

Эти изменения вносятся в действующее законодательство по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидеров фракций и ряда депутатов.

Закон направляется на одобрение в Совет Федерации.