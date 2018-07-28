Совфед разрешил болельщикам ЧМ посещать Россию до конца года без визы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в субботу одобрил закон, позволяющий болельщикам чемпионата мира по футболу вновь посетить Россию до конца года без оформления виз.

Устанавливается, что в период по 31 декабря 2018 года включительно въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, "осуществляются без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым РФ в этом качестве, персонифицированной карте зрителя (Fan ID - ИФ), полученной такими гражданами и лицами без гражданства".