Госдума приняла закон о правилах сноса "самостроя"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий правила сноса "самостроя" и защиты прав добросовестных собственников таких строений.

Принятый закон уточняет понятие "самовольная постройка", определяется, что постройка может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства.

"Если собственник объекта не знал и не мог знать о действии установленных ограничений по использованию земельного участка (например, о нарушении расстояний до трубопроводов), действовал добросовестно, осуществляя строительство, получил необходимые разрешения, при этом в публичном доступе (в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)) сведений о зоне нет - тогда объект не будет являться "самовольной постройкой", таким образом, защищаются добросовестные приобретатели", - пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова, которого приводятся в сообщении пресс-службы парламентария.

Также в отношении постройки, признанной самовольной, вводится механизм приведения ее в соответствие с установленными требованиями: либо на основании решения органа местного самоуправления (МСУ), если объект находится в охранной зоне или нет разрешения на строительство, нет правоустанавливающих документов; либо на основании решения суда - в любых случаях.

В настоящее время, согласно действующим нормам, такая постройка должна быть снесена в срок от трех месяцев до одного года. "После принятия законопроекта у правообладателя появится возможность привести самовольную постройку в соответствие с установленными требованиями - на это отводится срок от шести месяцев до трех лет, в результате, на такую постройку может быть оформлено право собственности", - сказал Крашенинников.

Определяется, что суд или орган МСУ сможет принять два вида решений по самострою: решение о сносе принимается, если постройку невозможно привести в соответствие с установленными требованиями и если пристройку можно исправить (решение о сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями). В последнем случае выбор остается за владельцем земельного участка - он либо сносит объект, либо приводит его в соответствие, пояснил П.Крашенинников.

Также принятый закон сужает полномочия органов местного самоуправления (МСУ) и повышает гарантии судебной защиты граждан, отметил парламентарий.

Определяется, что самовольная постройка может быть снесена только в судебном порядке, а не по решению органа местного самоуправления, в случаях, если право собственности на постройку зарегистрировано в ЕГРН, если постройка является жилым домом, в том числе многоквартирным, садовым домом, и если постройка создана до вступления в силу Градостроительного кодекса 1998 года (14.05.1998), Земельного кодекса (30.10.2001) и отсутствуют необходимые документы на объект или на землю.

Ограничены также случаи, в которых может применяться административный снос строения, в дополнение к существующим запретам для органов МСУ вводится запрет на административный снос на частных землях, единственное исключение - если сохранение самовольного строения, возведенного на частной земле, создает угрозу жизни и здоровью граждан, пояснил Крашенинников.

Также вводится механизм принудительного изъятия земельного участка у собственника, который не исполнил требование о сносе самовольной постройки в установленный срок, в качестве меры противодействия недобросовестным застройщикам, говорится в сообщении пресс-службы.

Введены также дополнительные гарантии от сноса для тех, кто оформил права на объект по "дачной амнистии". "То есть, при отсутствии разрешения на строительство или при нахождении в зоне с особыми условиями объект не может быть признан "самовольным". Если режим зоны не допускает нахождение такого объекта, то он может быть снесен, но не как самовольная постройка, а с возмещением убытков", - отметил парламентарий.

"Предложенные законопроектом меры позволят сделать механизм признания построек "самовольными" более объективным, а также усовершенствовать меры противодействия самовольному строительству, устанавливая при этом дополнительную защиту прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество", - сказал Крашенинников.

Он пояснил, что в конце 1990-х - начале 2000-х годов в законодательстве менялись требования к правоустанавливающим документам, не было единого реестра недвижимости, в разных регионах были разные требования к оформлению прав на недвижимость: в результате возникли проблемы - добросовестные владельцы часто не знали, что их владение незаконно, а недобросовестные пользовались разрозненностью законодательства и возводили, например, многоквартирные дома на садовых участках.

По его словам, только в 1998 году было положено начало формированию единой системы государственной регистрации недвижимости. "Неким "мостиком" в решении сложившихся проблем стала "дачная амнистия", которая действует уже 12 лет, которая в отношении объектов индивидуального жилищного строительства продлена до 1 марта 2020 года, пояснил он.

"Однако до сих пор оптимальный баланс интересов не найден. Отсутствует комплексный механизм контроля за строительством: требования к строительству, механизм сноса, гарантии собственникам построек от внесудебного сноса, возмещение убытков, наполнение ЕГРН данными об "особых" зонах, чтобы минимизировать споры о трубах на участках. Необходимо понимание, кто может сносить самовольную постройку, когда, за чей счет, что делать гражданам, оказавшимся вблизи трубопроводов и т.д., нужно защитить добросовестных владельцев построек, в том числе от излишнего формализма", - сказал Крашенинников.