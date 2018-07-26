Бывшего замглавы МЧС Шлякова обвинили в вымогательстве 50 млн рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывшему первому заместителю главы МЧС РФ Сергею Шлякову и трем другим фигурантам уголовного дела вменяется в вину вымогательство суммы, эквивалентной 50 млн рублей за трудоустройство экс-вице-губернатора Ярославской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Шлякову, а также трем другим фигурантам дела - Онищенко, Кузнецову и Казарцеву - инкриминируется вымогательство 50 млн рублей за обещание трудоустроить одного из бывших вице-губернаторов Ярославской области", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что Шляков задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве.

"Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства", - сказал собеседник агентства.

В отношении Шлякова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Если его вина будет доказана, ему грозит наказание до 10 лет заключения.

Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "скорее всего, все вопросы - к тому, чем он занимался после ухода из МЧС РФ".

Адвокат Шлякова Руслан Коблев сообщил, что вопрос об аресте его подзащитного будет рассмотрен Тверским судом Москвы в четверг.

Генерал-полковник С.Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года.