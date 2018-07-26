По делу бывшего замглавы МЧС Шлякова предъявлено обвинение еще двум фигурантам

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в ближайшие часы решит вопрос об аресте бывшего первого заместителя главы МЧС РФ Сергея Шлякова, обвиняемого в мошенничестве, а также двоих его предполагаемых сообщников.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении С.Шлякова, С.Онищенко, Ю.Кузнецова", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По данным пресс-секретаря, всем троим предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее в среду источник "Интерфакса" сообщил, что Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме.

По версии следствия, он пообещал за денежное вознаграждение помочь бывшему помощнику главы ведомства и экс-представителю губернатора в Совете Федерации от Ярославской области Юрию Удалову получить должность губернатора одного из регионов, познакомив его с людьми, которые оказались мошенниками.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет о сумме в 50 млн рублей.

По словам адвоката Руслана Коблева, Шляков вину не признает и категорически отвергает свою причастность к совершению какого-либо преступления.