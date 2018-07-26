Четверо руководителей полиции Серпухова уволены после убийства девочки педофилом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Несколько руководителей полиции Серпухова уволены из органов из-за игнорирования обращений о подозрительном мужчине на детской площадке, сообщила "Интерфаксу" руководитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

"За ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных сотрудников в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке из органов внутренних дел уволены заместитель начальника муниципального управления (МУ) МВД России "Серпуховское", начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших обязанности по должностям заместителя начальника и начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних", - сказала Петрова.

Она добавила, что к строгой дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия привлечен начальник Управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области.

Начальник МУ МВД России "Серпуховское" после его выхода из отпуска будет уволен.

22 июля с детской площадки в Серпухове пропала пятилетняя девочка, гражданка Таджикистана. Были организованы ее поиски, но, несмотря на все усилия волонтеров отряда "Лиза Алерт", найти живым ребенка не удалось - была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшей девочки. Позднее был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - житель Серпуховского района Московской области Александр Семин. Он арестован по решению суда.

Уголовное дело расследуется по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Семину грозит максимальный срок наказания, вплоть до пожизненного заключения.

СМИ сообщали, что подозреваемый и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции управления МВД "Серпуховское", который подозревается в превышении должностных полномочий.