Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве с трудоустройством бывшего ярославской вице-губернатора

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следствие пока вменяет бывшему первому замглавы МЧС России Сергею Шлякову только один эпизод мошенничества, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Шляков подозревается в том, что он за деньги пообещал трудоустроить одного из бывших вице-губернаторов Ярославской области. Он получил от него деньги за это, но обещания не исполнил", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления МВД России по Москве.

Ранее в среду источник сообщил, что Шляков задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве. По словам собеседника агентства, правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства.

На Шлякова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "скорее всего, все вопросы к тому, чем он занимался после ухода из МЧС РФ". Другой источник заявил, что Шлякова доставили на допрос в качестве свидетеля.

Генерал-полковник Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года.