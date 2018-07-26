В России Пенсионная реформа

Неверов посоветовал Поклонской самой решить, готова ли она работать в "коллективе"

Есть обновление от 15:53

Депутат оказалась единственной во фракции "Единая Россия", кто не поддержал законопроект об изменении пенсионного законодательства

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает, что член этой фракции Наталья Поклонская, нарушившая фракционную дисциплину, должна принять для себя решение - готова ли она и дальше работать в "коллективе".

"Я это не поддерживаю. Они - поддержали. Мне с ними не по пути", - так Неверов - как бы от имени Поклонской - охарактеризовал ситуацию, связанную с голосованием по пенсионному законопроекту 19 июля. Тогда Поклонская оказалась единственным представителем парламентского большинства, проголосовавшим "против" при рассмотрении законопроекта в первом чтении. Восемь "единороссов" тогда не участвовали в голосовании.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Неверов напомнил, что кандидатуру Поклонской в список партии на выборах в Госдуму включили не на региональной конференции, а непосредственно на съезде "Единой России", то есть это накладывает на нее особую ответственность.

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"Поэтому примите для себя решение", - заочно посоветовал политик.

На вопрос, означает ли это, что Поклонская должна сама сдать мандат, лидер фракции ответил: "А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам".

Неверов обратил внимание на то, что Поклонская нарушила решение фракции о консолидированном голосовании в первом чтении за законопроект об изменении пенсионного законодательства. При том, что она занимает заметные должности - заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также руководителя комиссии по проверке достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов.

"Эти должности - фракционные. Они ей предлагались фракцией", - отметил политик.

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Теги: Единая Россия, Сергей Неверов, Наталья Поклонская

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