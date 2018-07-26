Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата Госдумы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Наталья Поклонская заявила, что не будет сдавать свой депутатский мандат.

"Мне доверили участок работы. Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому - нет", - сказала Поклонская в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление лидера фракции "Единая Россия", вице-спикера Сергея Неверова, высказавшего мнение, что Поклонская в связи с нарушением фракционной дисциплины должна сама определиться по поводу сдачи депутатского мандата.

Ранее в четверг лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал ситуацию с отказом Поклонской голосовать за правительственный законопроект, повышающий в том числе пенсионный возраст.

Отвечая на вопросы журналистов, Неверов посоветовал Поклонской принять "для себя решение". На вопрос, означает ли это, что она должна сама сдать мандат, лидер фракции ответил: "А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Поклонская стала единственным депутатом от парламентского большинства, которая была "против" при голосовании за законопроект. Среди депутатов-единороссов 328 были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

В частности, на заседании не присутствовал депутат Госдумы Сергей Железняк. Ранее в четверг источники, знакомые с ситуацией, сообщили "Интерфаксу", что он написал заявление руководству "Единой России" о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии.