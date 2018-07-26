Суд взыскал с экс-главы обанкроченного банка в Кузбассе 3,3 млрд руб

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области взыскал с Сергея и Александра Павловых солидарно 3,3 млрд рублей в пользу конкурсного управляющего Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) - госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), говорится в материалах суда.

Кроме того, суд выделил в отдельное производство требования АСВ к А.Павлову о взыскании убытков в размере 895 млн рублей. Суд также приостановил разбирательство по выделенному спору "до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении А.Павлова, находящемуся на рассмотрении Центрального районного суда г.Новокузнецка".

По данным на конец декабря 2013 года, С.Павлов занимал должность директора по экономике и финансам ЗАО "Строительная компания "Южкузбасстрой" ("ЮКС", Новокузнецк), которое владело 99,9% НМБ. С.Павлову также принадлежало 40% стройкомпании. Его сын А.Павлов возглавлял НМБ.

ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у НМБ 9 января 2014 года.

Изначальные требования

Изначально требования АСВ к отцу и сыну Павловым составляли 4,5 млрд рублей. АСВ обратилось в суд весной 2017 года с иском о солидарном взыскании убытков в связи с тем, что А.Павлов и С.Павлов "подлежат ответственности", в частности, "за совершение действий по обеспечению банком (НМБ - ИФ) обязательств подконтрольного Павлову мажоритарного акционера банка ЗАО СК "ЮКС".

Кроме того, Павловы, по мнению АСВ, "подлежат ответственности" за "списание денежных средств вкладчиков банка при отсутствии соответствующих распоряжений", а также "ненадлежащую организацию системы управления при выдаче банком кредитов юридическим лицам, повлекшую такие негативные для банка последствия, как предоставление ссуд техническим организациям (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам)".

Признаки преднамеренного банкротства

Временная администрация НМБ сообщала о выявленных признаках преднамеренного банкротства, отмечая, что в конце 2013 года банк провел операции по замене высоколиквидных активов (средств, размещенных на счетах банков-корреспондентов, предоставленных в виде кредитов другим кредитным организациям, учтенных векселей кредитных организаций) в объеме 3,25 млрд рублей на неликвидные активы - приобретенные права требования "ЮКСа".

Уголовное дело

В настоящее время уголовное дело в отношении А.Павлова по ч.2 ст.201 и ч.4 ст.160 УК РФ ("злоупотребление полномочиями" и "растрата с использованием служебного положения, в особо крупном размере") рассматривается в новокузнецком суде. По версии следствия, А.Павлов составил и подписал протоколы собрания совета директоров банка, согласно которым банк брал обязательства по гашению долгов перед кредиторами "ЮКСа". Кроме того, подчиненный А.Павлова по его указанию с 2010 по 2013 год составлял электронно-расходные кассовые ордера, на основании которых со счетов потерпевших незаконно списали 1,125 млрд рублей и перевели на счета аффилированных лиц.

В середине июля прокуратура Кемеровской области сообщила о том, что прения по уголовному делу в отношении С.Павлова завершены. Суд объявил перерыв до 15 августа для подготовки подсудимого к последнему слову.