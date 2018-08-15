Экс-глава обанкроченного банка в Кузбассе осужден на 9 лет за хищение 4 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор экс-директору Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Александру Павлову за растрату 4,3 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области в среду.

Павлов признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), части 4 статьи 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

"Приговором суда Павлову назначено девять лет колонии общего режима с лишением права заниматься управлением организациями сроком на два года", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что осужденный всячески препятствовал следствию, в том числе ссылаясь на состояние здоровья, но судебно-медицинская экспертиза показала, что он мог принимать участие в следственных действиях.

В счет возмещения ущерба наложен арест на имущество Павлова, в том числе на принадлежащий его семье новокузнецкий торгово-развлекательный центр "Сити-мол", оценочная стоимость которого составляет около 5 млрд рублей.

Иски по возмещению ущерба выделены в отдельное производство и будут рассматриваться в гражданском порядке.

Фабула обвинения

Как сообщалось, Павлов составил и подписал протоколы заседания совета директоров банка, согласно которым банк брал обязательства по погашению долгов перед кредиторами ЗАО "СК "Южкузбасстрой" (владело 99,9% акций банка - ИФ), одним из руководителей которого являлся отец Павлова - Сергей Павлов.

Когда "Южкузбасстрой" не исполнил обязательства, со счетов банка были списаны 3,253 млрд рублей. Впоследствии ЦБ РФ отозвал у НМБ лицензию на осуществление банковских операций.

Кроме того, подчиненный Павлова по указанию с 2010 по 2013 год составлял электронно-расходные кассовые ордера, на основании которых со счетов потерпевших были незаконно списаны 1,125 млрд рублей и переведены на счета аффилированных лиц.

Временная администрация НМБ в 2014 году сообщала о выявленных признаках преднамеренного банкротства банка, отмечая, что в конце 2013 года банк провел операции по замене "высоколиквидных активов (средств, размещенных на счетах банков-корреспондентов, предоставленных в виде кредитов другим кредитным организациям, учтенных векселей кредитных организаций) на сумму 3,25 млрд рублей на неликвидные активы - приобретенные права требования к "Южкузбасстрою". При этом в конце декабря 2013 года финансовое учреждение начало испытывать серьезные трудности с выдачей наличности.

В сентябре 2014 года арбитраж удовлетворил иск "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) о признании недействительной крупной сделки - 20 декабря 2013 года НМБ через кассу выдал родственнику руководителя банка 482,9 млн рублей, которые не являлись его собственными средствами. Также принято решение о взыскании этой суммы с ответчика.

В конце мая 2018 года Павлов дал показания, в которых вину в растрате признал полностью, но отрицал сговор со своим отцом. Также он заявлял, что не подтверждает показания, которые давал на предварительном следствии.

В конце июля Арбитражный суд Кемеровской области взыскал с Павловых солидарно 3,3 млрд рублей в пользу конкурсного управляющего НМБ - "Агентства по страхованию вкладов".

Кроме того, суд выделил в отдельное производство требования АСВ к Павлову о взыскании убытков в размере 895 млн рублей. Суд также приостановил разбирательство по выделенному спору "до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении А.Павлова, находящемуся на рассмотрении Центрального районного суда г.Новокузнецка".

В настоящее время НМБ находится в процедуре конкурсного производства.

До отзыва лицензии (по итогам 9 месяцев 2013 года) Новокузнецкий муниципальный банк занимал 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".