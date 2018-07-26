Мать умершей от истощения пермской школьницы обвинили в ее убийстве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение жительнице города Краснокамска Пермского края, чья 14-летняя дочь умерла, по некоторым данным, от истощения.

Краевое управление Следственного комитета России сообщает, что женщина обвиняется по п.п. "в,д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью). Она арестована.

Ранее по факту смерти ребенка были возбуждены два уголовных дела - по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Сообщалось, что утром 16 июля жительница Краснокамска обнаружила свою дочь в бессознательном состоянии и вызвала "скорую", но приехавшие врачи констатировали смерть ребенка. В свою очередь местные СМИ утверждали, что девочка могла скончаться от истощения, так как ее плохо кормили дома.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова отмечала, что "преступная халатность, приведшая к трагедии, вызывает недоумение и ужас".

По словам Денисовой, "вызывает много вопросов равнодушие соседей, которые, как сообщалось в СМИ, слыша просьбы ребенка о еде, не обратились к участковому".