Омбудсмен заявил об отсутствии давления на избитого в ярославской колонии Макарова

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Осужденный Евгений Макаров, жестоко избитый в ярославской колонии №1, на данный момент чувствует себя неплохо, сообщил в четверг "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Я побывал сегодня в колонии ИК-8 (туда был переведен осужденный - ИФ), встречался и разговаривал с Евгением Макаровым, беседовали почти час. Он в хорошем настроении, вполне жизнерадостном, обсуждали разные темы, в частности, я спросил про самочувствие, он ответил: "Более или менее". Он успокоился по сравнению с тем, что было в пятницу и субботу", - сказал Бабуркин.

Осужденный также сообщил о том, что сотрудники колонии не оказывают на него никакого давления. "Каких-либо угроз не поступало, давление не оказывается. К нему приехали и побеседовали во вторник сотрудники центрального аппрета ФСИН, психолог из Москвы, вчера и сегодня с ним беседовал психолог колонии. Он остается один в камере, под видеонаблюдением", - отметил омбудсмен.

По его словам, после обращений Макарова были внесены некоторые изменения в распорядок дня. "Разрешено чтение газет и журналов с 16 до 20 часов, ему доставили журналы и газеты. Разрешили иметь две пары носков", - сказал омбудсмен.

Он также сообщил, что в ближайшее время состоится встреча Макарова с матерью. "Он рассчитывает, что завтра закончится срок, на который он выдворен в штрафной изолятор, и 28 июля возможно его свидание с матерью", - сказал омбудсмен.

Ранее Бабуркин сообщал, что Макаров направил обращение, в котором высказывал опасение за свои жизнь и здоровье в связи с опубликованием видео с пытками.

Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток Макарова. На записи 18 сотрудников колонии избивают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс.

Расследованием занимается центральный аппарат СКР. Шесть сотрудников колонии арестованы.