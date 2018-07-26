Избитый в ярославской колонии Макаров выразил омбудсмену опасения за свою жизнь

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Заключенный, которого жестоко избили в ярославской колонии №1, опасается за свои жизнь и здоровье, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин в четверг.

"Мне поступило обращение от Евгения Макарова, в котором он высказывает опасения за свою жизнь и здоровье в связи с обнародованием видео с пытками. Он считает, что его могут убить, представив это как самоубийство. Кроме того, он попросил не вывозить его за пределы колонии без адвоката Ирины Бирюковой", - сказал омбудсмен.

Аппарат уполномоченного по правам человека направил обращение в Генпрокуратуру, СКР, ФСИН РФ, уполномоченному по правам человека в РФ.

Первый заместитель ФСИН России Анатолий Рудый в понедельник сообщил "Интерфаксу", что руководству колонии №8, где сейчас находится Макаров, поручено обеспечить безопасность его пребывания в колонии.

Ранее сообщалось, что адвокат Бирюкова, обнародовавшая видео, уехала из России и попросила госзащиты.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс.

Расследованием занимается центральный аппарат СКР. Шесть сотрудников колонии арестованы.