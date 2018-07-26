Избитый в ярославской колонии заключенный попросил зачесть ему срок в СИЗО по новым правилам

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Осужденный Евгений Макаров, который был избит сотрудниками ярославской исправительной колонии N1, направил ходатайство с просьбой зачесть ему срок содержания в СИЗО по новым правилам, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин в четверг.

"Евгений Макаров сам написал ходатайство и направил через спецчасть колонии в Заволжский районный суд. Об этом он мне рассказал в конце предыдущей недели", - сказал Бабуркин.

Макаров отбывает наказание в исправительной колонии общего режима N8 по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Согласно решению суда, он должен покинуть колонию 26 октября 2018 года. Ранее он отбывал наказание в ИК-1, где и подвергся пыткам сотрудников.

20 июля "Новая газета" июля опубликовала видео, на котором 18 сотрудников ФСИН избивают Макарова, скованного наручниками. Запись была сделана 29 июня 2017 года. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат СК. Шесть сотрудников колонии арестованы, еще одному продлен срок задержания.

4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому один день содержания под стражей до вступления приговора в силу будет засчитываться за полтора дня в колонии общего режима и два дня в колонии-поселении.