Москва и Киев в пятницу с размахом отметят 1030-летие Крещения Руси

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Представители десяти поместных православных церквей мира примут участие в московских торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси.

В российскую столицу прибывают делегации Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской православных церквей, а также Православной церкви Чешских земель и Словакии, сообщили корреспонденту "Интерфакс" в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

"Очень важно, что в эти дни в Москву и Киев прибывают наши братья со всего православного мира, чтобы нам вместе свидетельствовать наше единство в столь важную для Русской православной церкви дату", - заявил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В свою очередь зампред Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов назвал Крещение Руси "основоположным событием русской истории". По его словам, "православная вера во Христа, вера, которую выбрал святой князь Владимир, сформировала нас - русских, украинцев, белорусов, молдаван, всех наследников Владимирова Крещения, как бы они себя ныне ни называли".

По словам священника, "юбилей нашего Крещения - это планетарного значения событие", не случайно почти все православные церкви мира нашли необходимым принять в нем участие, "порадоваться с нами, послав своих иерархов и в Киев, и в Москву".

На вечер пятницы запланировано всенощное бдение, которое совершат патриархи Александрийской и Русской церквей в сослужении членов других делегаций.

Торжества в Киеве

Празднества в честь 1030-летия Крещения Руси откроются в пятницу в Киеве торжественным молебном на Владимирской горке, который совершит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

По завершении молебна состоится большой крестный ход по улицам украинской столицы к Киево-Печерской лавре. Ожидается, что в шествии примут участие десятки тысяч верующих.

Специально к юбилею в Киев были доставлены святыни, связанные с историческим выбором Крестителя Руси. Кроме мощей князя Владимира это и мощи священномученика Климента, епископа Римского, которые святой Владимир получил в дар, когда принял крещение в Херсонесе.

Также в Киев доставили по Днепру стопу апостола Андрея - эта реликвия будет напоминать участникам торжества о том, как святой апостол пришел туда, где сегодня находится Киев. Эту и другие святыни участники крестного хода торжественно пронесут по улицам Киева.

Шествие завершится в лавре всенощным бдением, а на следующее утро на площади перед Успенским собором митрополит Онуфрий возглавит литургию в сослужении архиереев Украинской церкви и поместных Православных церквей, которые приедут на юбилейные торжества.