Главные новости
В РоссииГендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяцаВ РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата Госдумы
В России

Москва и Киев в пятницу с размахом отметят 1030-летие Крещения Руси

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Представители десяти поместных православных церквей мира примут участие в московских торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси.

В российскую столицу прибывают делегации Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской православных церквей, а также Православной церкви Чешских земель и Словакии, сообщили корреспонденту "Интерфакс" в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

"Очень важно, что в эти дни в Москву и Киев прибывают наши братья со всего православного мира, чтобы нам вместе свидетельствовать наше единство в столь важную для Русской православной церкви дату", - заявил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В свою очередь зампред Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов назвал Крещение Руси "основоположным событием русской истории". По его словам, "православная вера во Христа, вера, которую выбрал святой князь Владимир, сформировала нас - русских, украинцев, белорусов, молдаван, всех наследников Владимирова Крещения, как бы они себя ныне ни называли".

По словам священника, "юбилей нашего Крещения - это планетарного значения событие", не случайно почти все православные церкви мира нашли необходимым принять в нем участие, "порадоваться с нами, послав своих иерархов и в Киев, и в Москву".

На вечер пятницы запланировано всенощное бдение, которое совершат патриархи Александрийской и Русской церквей в сослужении членов других делегаций.

Торжества в Киеве

Празднества в честь 1030-летия Крещения Руси откроются в пятницу в Киеве торжественным молебном на Владимирской горке, который совершит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

По завершении молебна состоится большой крестный ход по улицам украинской столицы к Киево-Печерской лавре. Ожидается, что в шествии примут участие десятки тысяч верующих.

Специально к юбилею в Киев были доставлены святыни, связанные с историческим выбором Крестителя Руси. Кроме мощей князя Владимира это и мощи священномученика Климента, епископа Римского, которые святой Владимир получил в дар, когда принял крещение в Херсонесе.

Также в Киев доставили по Днепру стопу апостола Андрея - эта реликвия будет напоминать участникам торжества о том, как святой апостол пришел туда, где сегодня находится Киев. Эту и другие святыни участники крестного хода торжественно пронесут по улицам Киева.

Шествие завершится в лавре всенощным бдением, а на следующее утро на площади перед Успенским собором митрополит Онуфрий возглавит литургию в сослужении архиереев Украинской церкви и поместных Православных церквей, которые приедут на юбилейные торжества.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Киев, Москва

Новости по теме

В России
Гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяцаГендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяца
Глава дирекции предприятия Екатерина Аверьянова также взята под стражу по делу о мошенничествеПодробнее
 И.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницыИ.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницы
На его место назначен главред приложения ForbesLife Андрей ЗолотовПодробнее
 Суд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничествеСуд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничестве
Экс-чиновник обещал бывшему сенатору получить должность губернатора одного из регионовПодробнее
 ВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра ЯкираВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра Якира
В 1945 году ученого приговорили к 8 годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайныПодробнее
Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата Госдумы
Депутат отметила, что выполняет свою работу по совестиПодробнее
 В СКР не нашли причин расследовать смерть Ивана VI, Павла I, Петра III и Федора ГодуноваВ СКР не нашли причин расследовать смерть Ивана VI, Павла I, Петра III и Федора Годунова
Написавший запрос депутат от КПРФ Рашкин назвал свои действия троллингомПодробнее
 Российский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о МагомедовыхРоссийский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о Магомедовых
В редакции не знают, кто инициировал замену материала в августовском номереПодробнее
 Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"
О возможной отставке депутата сообщают источникиПодробнее
 Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможетПодробнее
 Экс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонииЭкс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонии
Ранее его начальник был осужден на 13 лет за получение взяток на $550 тысячПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 июля6 фото
26 июля
Фотохроника 26 июля
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяцаВ РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыВ РоссииИ.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницыВ РоссииСуд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничествеВ РоссииЖелезняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"

Москва и Киев в пятницу с размахом отметят 1030-летие Крещения Руси

Путин призвал членов российской делегации не спать на встрече с премьером Индии

Спецпрокурор Мюллер заподозрил Трампа в препятствии следствию в твиттере

Путин пообещал сходить с Эрдоганом в ресторан, когда в Турции появится мясо из РФ

Власти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджог

Власти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджогОчаги возгорания возникли почти одновременно сразу в нескольких местах Подробнее

Избитый в ярославской колонии заключенный попросил зачесть ему срок в СИЗО по новым правилам

СМИ сообщили об атаке беспилотника на аэропорт Абу-Даби

В Москве завели дело об убийстве после исчезновения 11-летнего мальчика

Палестинский подросток ранил ножом троих израильтян и был убит

Суд ООН в конце августа рассмотрит дело о восстановлении санкций США против Ирана

Путин и Си Цзиньпин встретились для неформальных переговоров в Йоханнесбурге

Шестун потребовал допустить к нему в СИЗО адвоката и пригрозил голодовкой

Нацразведка США заявила о вероятных "агрессивных кибероперациях" со стороны России

В сенате США заявили об ожидаемом одобрении конгрессом новых санкций против РФ до ноября

СМИ сообщили о связях Марии Бутиной с наследником семьи Рокфеллеров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru