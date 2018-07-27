Алтайские полицейские получили сроки в колонии за пытки задержанных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экс-замначальника отдела и оперуполномоченный отделения полиции по Третьяковскому району в Алтайском крае признаны виновными в выбивании признательных показаний от трех местных жителей, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"В октябре 2015 года в отделение полиции были доставлены три местных жителя, подозреваемые в краже мешка с зерном с территории одного из фермерских хозяйств. При допросе сотрудники полиции применили к каждому из них физическое насилие: они подверглись избиению, кроме того, к ним были применены электрошокер, противогаз и наручники. Несмотря на то, что мужчины признались в краже, издевательства не прекратились - полицейские требовали признания в совершении других аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

Судом экс-полицейские признаны виновными по п. п. "а" и "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил им 7 и 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело расследовано по оперативным материалам сотрудников управления ФСБ РФ по Алтайскому краю.