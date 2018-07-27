Пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Дагестане

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2105 и грузовика КАМАЗ произошло в Кизилюртовском районе Дагестана в четверг вечером, погибли пять человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по республике.

"ДТП между грузовиком КАМАЗ и легковым автомобилем ВАЗ-2105 произошло примерно в 22:00 мск в Кизилюртовском районе около села Новый Чиркей. В результате столкновения погибли пять человек, которые находились в легковом автомобиле. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте ДТП работает наряд полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.