ФСИН опровергла информацию о пытках правозащитника Мохнаткина в колонии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Архангельской области заявило, что информация ряда СМИ о том, что 64-летнего правозащитника Сергея Мохнаткина пытают в колонии, не соответствует действительности.

"25 июля от осужденного Мохнаткина поступило заявление с жалобами. По доводам, изложенным в заявлении, назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.

При этом в релизе отмечается, что информация о применении к Мохнаткину физической силы и специальных средств является недостоверной. "Все факты применения спецсредств фиксируются на видеорегистраторы и по ним проводятся служебные проверки", - отмечает УФСИН.

По данным ведомства, осужденный за нарушение порядка отбывания наказания содержится в помещении камерного типа под круглосуточным видеонаблюдением.

"В 2017 году в камере проведены ремонтные работы. Осужденный обеспечен всеми необходимыми постельными принадлежностями. У него имеются матрац, две простыни, подушка с наволочкой и одеяло. Согласно правилам внутреннего распорядка посещение душевой осуществляется два раза в неделю", - говорится в релизе.

Жалобы правозащитника

24 июля Мохнаткин написал заявление, в котором отказался от приема пищи из-за нежелания отбывать наказание в этой колонии. В эту пятницу УФСИН сообщило, что правозащитник написал еще одно заявление - на этот раз об отказе от голодовки - и начал прием пищи. "Состояние здоровья осужденного удовлетворительное, жалоб на условия содержания не высказывает", - говорится в релизе.

В свою очередь в региональном СКР "Интерфаксу" сообщили, что последняя жалоба Мохнаткина на нарушение условий его содержания в колонии поступила в марте 2017 года. В этом году обращений его имени не было.

Согласно тексту заявления активиста от 25 июля, распространенного в социальных сетях, 13 июля после перевода в помещение камерного типа (ПКТ), он объявил голодовку. Мохнаткин отмечает, что сотрудники колонии отказались принять его письменное заявление. "Там же (в заявлении - ИФ) были выдвинуты требования из 8 пунктов, в том числе (...) отмена всех дисциплинарных наказаний с июля 2017 года, краж переписки, вещей, лекарств, прекращение пыток, издевательств и т.д.", - написал Мохнаткин.

Кроме того, в заявлении он отмечает, что в первые сутки пребывания в ПКТ его положили на матрац без постельного белья, а также отобрали все личные вещи.

За что осужден Мохнаткин

В 2014 году Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади. В 2016 году ему добавили наказание в виде 11 месяцев в колонии за оскорбление представителя власти. В марте 2017 года правозащитника признали виновным в дезорганизации деятельности колонии и приговорили еще к двум годам, с учетом двух ранее вынесенных приговоров - к 2,5 годам колонии строгого режима.

В 2010 году он также привлекался к уголовной ответственности за нападение на сотрудника полиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Он был осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но был помилован указом президента.