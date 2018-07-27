Шесть сотрудников МВД Ингушетии получили тюремные сроки за пытки задержанных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Приговор семерым сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии, обвиненным в пытках и убийстве задержанного, оглашен в гарнизонном военном суде Нальчика, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" с судебного заседания в пятницу.

Начальник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии майор полиции Тимур Хамхоев приговорен к семи годам колонии общего режима, начальник отдела ЦПЭ подполковник полиции Андрей Безносюк - к трем годам колонии общего режима, старший оперативный уполномоченный ЦПЭ старший лейтенант полиции Алихан Беков - к 10 годам колонии строгого режима.

Капитану полиции Исе Аспиеву назначено пять с половиной лет заключения в колонии общего режима. Начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии подполковник полиции Магомед Беков приговорен к трем годам колонии общего режима, бывший оперативный уполномоченный отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по Ингушетии старший лейтенант запаса Мустафа Цороев - к пяти годам колонии общего режима.

Заместитель начальника ЦПЭ МВД Ингушетии полковник полиции Сергей Хандогин получил три года лишения свободы условно.