Смоленский рабочий убил напарника при попытке откопать его экскаватором

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Смоленские следователи возбудили дело в отношении местного жителя, случайно убившего своего напарника. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР в пятницу.

По предварительным данным, на территории частного дома в поселке Миловидово рабочего, находившегося в вырытой траншее, засыпало землей. Напарник решил спасти его с помощью экскаватора-погрузчика, но по неосторожности нанес травмы шеи и головы, которые оказались смертельными.

Против мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.