ЦИК отказала в проведении пенсионного референдума

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ утвердила проект решения, согласно которому формулировка вопроса КПРФ о повышении пенсионного возраста не соответствует требованию закона о референдуме из-за неконкретности, передает корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу большинством голосов. Против такого решения проголосовал член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, воздержался "справоросс" Николай Левичев.

Согласно постановлению ЦИК, предлагаемый КПРФ для вынесения вопрос "не соответствует требованиям части 7 статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", так как "рассматриваемая формулировка способна ввести участников референдума в заблуждения относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования".

ЦИК указал, что предлагаемый для вынесения на референдум РФ вопрос включает в себя формулировку "возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости" и "не содержит при этом какой-либо иной относящейся к данной формулировке характеристики, которая бы с достаточной степенью конкретизировала ее содержание для участников референдума".

"Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии в смысле положений статьи 39 Конституции РФ", - поясняется в решении.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.