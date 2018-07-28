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Вице-премьер Борисов анонсировал новинки в области стратегического вооружения

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская промышленность в интересах Минобороны РФ создаёт новое высокоточное оружие и стратегическое вооружение, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения", - сказал Борисов в субботу на совещании в Красноярске, говоря о программе вооружения 2018-2027 годов. Он подчеркнул, что новое стратегическое оружие создают и в Красноярске.

Вице-премьер сообщил, что на совещании в Красноярске особое внимание уделят вопросам диверсификации.

"В 2017 году средний процент гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК, составил 17,2%", - сказал Борисов.

В то же время он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ставит задачу к 2025 году довести долю гражданской продукции в портфеле предприятий ОПК до 30%.

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Теги: Россия, Юрий Борисов

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