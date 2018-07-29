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Что произошло за день: воскресенье, 29 июля

Второй митинг против пенсионной реформы за выходные в Москве, громкое увольнение в РПЦ и угрозы Трампа в адрес правительства США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве прошел второй за эти выходные митинг против повышения пенсионного возраста. Акция была организована Либертарианской партией и собрала, согласно оценкам полиции, порядка 2,5 тыс. участников. По окончании санкционированного митинга его организаторы заявили, что полиция задержала нескольких человек.

- Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Евгения Пархаева. Он много лет возглавлял художественное предприятие "Софрино", управлял гостиницей "Даниловская" и курировал патриаршие резиденции.

- В России отметили День ВМФ. Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге. Его принимал Владимир Путин. Некоторые СМИ сообщали со ссылкой на телетрансляцию, что во время парада один из катеров врезался в опору моста, однако военные это опровергли.

- Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил приостановить работу правительства страны, если демократы продолжат мешать реализации его планов по борьбе против нелегальной иммиграции.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не возражал бы против присоединения его страны к БРИКС.

- Подозреваемому в нападении с ножом на сотрудника полиции у здания диппредставительства Словакии в центре Москвы будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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