Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в Петербурге

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Никаких инцидентов с катером во время проведения парада в Санкт-Петербурге не было, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей 29 июля по акватории Невы во время главного военно-морского парада не было", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЗВО в воскресенье.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что во время парада катер врезался в опору моста.

Сегодня, в День Военно-Морского флота, в Петербурге проходит главный военно-морской парад. В торжественном смотре задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде принимают участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тыс. военнослужащих. Парад проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде.