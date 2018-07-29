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Парад в честь Дня ВМФ России прошел в сирийском в Тартусе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В параде в сирийском Тартусе в День ВМФ приняли участие два ракетных корабля, подлодка и суда обеспечения из состава постоянной эскадры ВМФ России в Средиземноморье, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

"В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка "Колпино", судно специального назначения "Кильдин", морской тральщик "Турбинист", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Град Свияжск", вооруженные комплексами высокоточного ракетного оружия "Калибр-НК", килекторное судно "КИЛ-158", - сообщили в министерстве.

Также в честь Дня Военно-Морского Флота России в небе над акваторией порта Тартус пролетели самолеты Воздушно-космических сил России - фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35С, базирующиеся на авиабазе "Хмеймим".

Главный военно-морской парад прошел сегодня в Петербурге. В торжественном смотре были задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде принимают участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тыс. военнослужащих. Парад проходил в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде.

День ВМФ в России

8 фотографий
Парад в честь Дня ВМФ РФ в СевастополеПротиводиверсионный катер &quot;Нахимовец&quot; (на первом плане) в акватории реки Невы в Санкт-ПетербургеПрохождение военных кораблей по НевеПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу принимают главный морской парад в ПетербургеПраздничный строй боевых кораблей в Балтийске в Калининградской областиДесантирование бронетранспортеров БТР-82А с большого десантного корабля &quot;Пересвет&quot; в акватории Амурского залива
Парад в честь Дня ВМФ РФ в Севастополе
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Теги: ВМФ, Сирия, Тартус

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