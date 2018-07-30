Два очага кори выявлены в Новосибирской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Новые очаги кори выявлены в Новосибирске, сообщил врио министра здравоохранения региона Олег Иванинский на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"В настоящее время в больницах находятся 27 человек - 23 ребенка и четверо взрослых", - сказал он.

Очаги заболевания выявлены в Центральном и Калининском районах Новосибирска, проводится работа по вакцинации.

Иванинский также уточнил, что проводится совместная работа с органами внутренних дел, поскольку заболевшие относятся к "неорганизованному населению".

Ранее вспышка кори фиксировалась в городе Обь в Новосибирской области, в больницу попали восемь детей и 18-летняя девушка.