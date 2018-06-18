Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в нескольких регионах мира

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости корью зафиксировали медики сразу в нескольких регионах мира, сообщает в понедельник Роспотребнадзор.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на территории Европы распространение кори наблюдается в 28-ми странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции.

Также корь распространяется на Американском континенте. В 2018 году очаги регистрировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США. По информации Панамериканского бюро ВОЗ, одна из наиболее сложных ситуаций складывается в Венесуэле, где в 2017 году было зарегистрировано 952 лабораторно подтвержденных случая заболевания, из них большинство - в штате Боливар.

В текущем году распространение инфекции продолжается, зарегистрировано более 900 случаев кори, имеются сведения о нескольких десятках летальных исходов. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется в штатах Ансоатеги, Боливар, Дельта-Амакуро, Монагас, Сулия.

Показатель заболеваемости корью населения Украины в 2017 году в 70 раз превысил уровень 2016 года. По информации Центра общественного здоровья Минздрава страны, с начала 2018 года в Украине зарегистрировано 20,5 тыс. случаев заболевания корью, из них 8,3 тыс. - среди взрослых и 12,2 тыс. - среди детей. От осложнений кори умерло 11 человек. Наибольшее число случаев в текущем году регистрируется в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях, в Киеве.

Роспотребнадзор подчеркивает, что основной причиной эпидемического неблагополучия является недостаточный охват программ иммунизации. Ведомство обращает внимание, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее, чем за 14 дней до планируемой поездки.