Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ миреУкраина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2
В мире

Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в нескольких регионах мира

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости корью зафиксировали медики сразу в нескольких регионах мира, сообщает в понедельник Роспотребнадзор.

В миреРоспотребнадзор рассказал об опасных эпидемиях в миреЧитать подробнее

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на территории Европы распространение кори наблюдается в 28-ми странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции.

Также корь распространяется на Американском континенте. В 2018 году очаги регистрировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США. По информации Панамериканского бюро ВОЗ, одна из наиболее сложных ситуаций складывается в Венесуэле, где в 2017 году было зарегистрировано 952 лабораторно подтвержденных случая заболевания, из них большинство - в штате Боливар.

В текущем году распространение инфекции продолжается, зарегистрировано более 900 случаев кори, имеются сведения о нескольких десятках летальных исходов. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется в штатах Ансоатеги, Боливар, Дельта-Амакуро, Монагас, Сулия.

Показатель заболеваемости корью населения Украины в 2017 году в 70 раз превысил уровень 2016 года. По информации Центра общественного здоровья Минздрава страны, с начала 2018 года в Украине зарегистрировано 20,5 тыс. случаев заболевания корью, из них 8,3 тыс. - среди взрослых и 12,2 тыс. - среди детей. От осложнений кори умерло 11 человек. Наибольшее число случаев в текущем году регистрируется в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях, в Киеве.

Роспотребнадзор подчеркивает, что основной причиной эпидемического неблагополучия является недостаточный охват программ иммунизации. Ведомство обращает внимание, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее, чем за 14 дней до планируемой поездки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роспотребнадзор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
ЕС продлил антироссийские санкции из-за КрымаЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Пакет ограничительных мер будет действовать еще годПодробнее
 Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2
Киев также предложил Германии создать консорциум по управлению газотранспортной системой УкраиныПодробнее
 Появилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииПоявилась информация о жертвах землетрясения в Японии
Речь идет о двух погибшихПодробнее
 Большинство голосов на выборах президента Колумбии набрал Иван ДукеБольшинство голосов на выборах президента Колумбии набрал Иван Дуке
Повстанцы уже призвали Дуке соблюдать мирные соглашения, достигнутые при прошлом президентеПодробнее
Партнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на КлинтонПартнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на Клинтон
Политическому консультанту предлагали порочащую Клинтон информацию за $2 миллионаПодробнее
 В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве правВ Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав
О якобы имевшей место инициативе властей сообщила депутат Европарламента на марше в поддержку ЛГБТ в КиевеПодробнее
 На юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поездаНа юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поезда
По предварительным данным, есть пострадавшиеПодробнее
 Почти 60 противников акции ЛГБТ-сообщества задержаны в КиевеПочти 60 противников акции ЛГБТ-сообщества задержаны в Киеве
Они перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ миреУкраина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2ЭкономикаФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахВ миреПоявилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 18 июня

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 350 человек

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 19 июня

Рост экономики Великобритании в 2018 году замедлится до минимума за 9 лет

Топилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрасте

Топилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрастеТаких рисков станет больше по мере повышения пенсионного возраста, считает глава Минтруда Подробнее

В Минтруде обещали "серьезную прибавку" к пенсии после реформы

Обвиняемый в вымогательстве у депутата Госдумы блогер не пришел в суд из-за ранения в живот

Следователь сообщил адвокату, что обвиняемый сам воткнул в себя ручку Подробнее

В Москве возбудили дело о краже денег у бразильца

Засуха охватила четверть территории Украины

Дельтаплан на взлете столкнулся с мотоциклом в Ярославской области

Скрывавшийся бизнесмен Капчук из "лондонского списка" вернулся в Россию

Пермский "Амкар" прекратил свое существование

Почти 22 тысячи человек остались без света в Астраханской области

В Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФ

В Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФЭто может положить конец приостановке визитов делегаций конгресса США, начавшейся из-за дела о вмешательстве в американские выборы Подробнее

Сбившего пешеходов в Москве таксиста проверят на вменяемость

Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"

Путин не приедет на ближайшие матчи ЧМ из-за плотного графика

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция– : –15:00Республика Корея Республика Корея15:00GБельгия Бельгия– : –18:00Панама Панама18:00GТунис Тунис– : –21:00Англия Англия21:00