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Патриарх Кирилл назначил и.о. гендиректора "Софрино" после увольнения Пархаева

Новый руководитель производства икон и церковного облачения - капитан запаса, один из создателей автоматизированных систем боевого управления Вооруженными силами

Патриарх Кирилл назначил и.о. гендиректора "Софрино" после увольнения Пархаева
Производство церковной утвари на предприятии "Софрино"
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил Григория Антюфеева исполняющим обязанности генерального директора художественно-производственного объединения "Софрино", сообщил корреспонденту "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Накануне Московский патриархат сообщил, что прежний гендиректор "Софрино" Евгений Пархаев, руководивший этим предприятием с 1987 года, был освобожден патриархом от всех должностей, занимаемых в организациях РПЦ.

Предприятие "Софрино" выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.

Кроме того, Пархаев управлял гостиницей "Даниловская", принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

Биография Антюфеева

Новому руководителю "Софрино" 59 лет, он капитан 1-го ранга запаса, действительный государственный советник 1-го класса города Москвы, профессор, доктор экономических наук, кандидат технических наук, почетный профессор МГИИТ им. Ю. А. Сенкевича, автор четырех монографий, около ста других научных трудов и один из создателей автоматизированных систем боевого управления Вооруженными силами.

До 1991 года - кадровый офицер центрального аппарата ВС СССР. С 1991 по 2010 год год был на руководящих должностях в правительстве Москвы, в том числе зампредом городского Комитета по управлению имуществом, председателем Фонда имущества Москвы и главой столичного Комитета по туризму. В последующие годы заведовал кафедрой Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, был советником министра культуры РФ и председателем комиссии по музейно-выставочной и архивно-библиотечной деятельности Российского военно-исторического общества.

Принимал участие в воссоздании храма Христа Спасителя и реализации других крупных проектов в Москве. Под руководством Антюфеева осуществлены строительство, реконструкция и реставрация ряда объектов - МГИИТ, усадеб Воронцово, Останкино, Кузьминки, Кусково и других.

В разные годы был председателем совета директоров Московского торгового дома в Хельсинки, телекомпании МТК (ныне ТВЦ), ОАО "Спорткомплекс Олимпийский", ОАО "Мосдачтрест", заместителем председателя совета директоров ОАО "ВАО Интурист", членом совета директоров ОАО "Банк Москвы", ОАО телекомпании "ТВ-6", ОАО МГТС, ОАО "Московское речное пароходство", ОАО "Московский аукционный дом", ОАО "Моситалмед", ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", газеты "Метро", членом попечительского совета ОАО "Сбербанк России", вице-президентом Российской автомобильной федерации, членом исполкома - председателем комитета по развитию инфраструктуры Федерации регби России.

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Теги: РПЦ, Софрино, патриарх Кирилл, Евгений Пархаев, Григорий Антюфеев

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