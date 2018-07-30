Настоятельница Покровского монастыря стала руководителем гостиницы "Даниловская"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил исполняющей обязанности гендиректора гостиницы "Даниловская" игуменью Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского монастыря Москвы, сообщает в понедельник Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Прежний руководитель гостиничного комплекса "Даниловский" Евгений Пархаев, как сообщалось накануне, был освобожден от этой и других должностей, в том числе от должности гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино". В синодальном отделе отметили, что в понедельник Пархаев, достигнув 77-летнего возраста, изъявил согласие сложить все полномочия на основании решения священноначалия.

Ранее в понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин наградил игуменью Феофанию орденом "За заслуги перед Отечеством".

Как сообщалось, патриарх назначил Григория Антюфеева исполняющим обязанности генерального директора "Софрино".

Покровский монастырь - одно из главных в столице мест притяжения паломников со всей России, а также из-за рубежа. Ежедневно в эту обитель приходят тысячи людей. Именно здесь покоятся мощи святой блаженной Матроны Московской.