Рособрнадзор назначил проверку в Европейском университете в Петербурге

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) проведет выездную проверку в негосударственном Европейском университете в Санкт-Петербурге.

"Действительно, планируется выездная проверка в рамках заявления вуза на получение лицензии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора, отвечая на запрос агентства. Как отметил собеседник агентства, по предварительной информации, проверка пройдет с 31 июля по 1 августа.

Как сообщалось, вуз 4 июля обратился в Рособрнадзор с заявлением о получении новой лицензии на осуществление образовательной деятельности. Как уточнила "Интерфаксу" руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова, это уже четвертая попытка вуза восстановить образовательную лицензию.

Ранее Девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе итоги проверки Рособрнадзора, на основании которой Европейскому университету отказали в получении лицензии в 2017 году. Ректорат решил прекратить дальнейшее судебное разбирательство.

В октябре 2017 года ректор вуза Николай Вахтин заявлял, что намерен измором добиться новой лицензии от Рособрнадзора. "Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа", - говорил Вахтин.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, известный российский частный вуз, был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году по иску Рособрнадзора.

Вуз был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, в его попечительский совет входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие. В защиту вуза неоднократно высказывался нынешний руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Рособрнадзор летом этого года отказался продлить государственную аккредитацию другому известному негосударственному вузу - Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинке"). Решение вызвало резонанс и критику со стороны экспертного сообщества.

В июле стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Миннауки и Рособрнадзору до 1 октября представить предложения о совершенствовании системы государственной аккредитации.