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Рособрнадзор назначил проверку в Европейском университете в Петербурге

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) проведет выездную проверку в негосударственном Европейском университете в Санкт-Петербурге.

"Действительно, планируется выездная проверка в рамках заявления вуза на получение лицензии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора, отвечая на запрос агентства. Как отметил собеседник агентства, по предварительной информации, проверка пройдет с 31 июля по 1 августа.

Как сообщалось, вуз 4 июля обратился в Рособрнадзор с заявлением о получении новой лицензии на осуществление образовательной деятельности. Как уточнила "Интерфаксу" руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова, это уже четвертая попытка вуза восстановить образовательную лицензию.

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Ранее Девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе итоги проверки Рособрнадзора, на основании которой Европейскому университету отказали в получении лицензии в 2017 году. Ректорат решил прекратить дальнейшее судебное разбирательство.

В октябре 2017 года ректор вуза Николай Вахтин заявлял, что намерен измором добиться новой лицензии от Рособрнадзора. "Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа", - говорил Вахтин.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, известный российский частный вуз, был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году по иску Рособрнадзора.

Вуз был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, в его попечительский совет входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие. В защиту вуза неоднократно высказывался нынешний руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Рособрнадзор летом этого года отказался продлить государственную аккредитацию другому известному негосударственному вузу - Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинке"). Решение вызвало резонанс и критику со стороны экспертного сообщества.

В июле стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Миннауки и Рособрнадзору до 1 октября представить предложения о совершенствовании системы государственной аккредитации.

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Теги: Европейский университет, Петербург, Рособрнадзор

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