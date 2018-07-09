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Европейский университет в очередной раз попросил Рособрнадзор вернуть лицензию

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Европейский университет в Санкт-Петербурге в четвертый раз обратился в Рособрнадзор за образовательной лицензией, сообщила в понедельник "Интерфаксу" руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.

"В среду (4 июля - ИФ) мы подали комплект документов на образовательную лицензию. В пятницу (6 июля - ИФ) нас в электронной форме известили о том, что документы приняты к рассмотрению. С этого момента наступает начало 45-дневного срока, в который должно быть принято решение", - уточнила Самолетова.

По ее словам, это уже четвертое обращение за лицензией. "Последний спор касался пожарного заключения, и этот спор не закрыт, у каждой из сторон свое мнение на этот счет. Но в части соблюдения правил противопожарной безопасности у нас все в порядке", - подчеркнула Самолетова.

Ранее 9-й апелляционный арбитражный суд оставил в силе итоги проверки Рособрнадзора, на основании которой Европейскому университету отказали в получении лицензии в 2017 году. Ректорат решил прекратить дальнейшее судебное разбирательство.

В октябре 2017 года ректор вуза Николай Вахтин заявлял, что намерен добиться новой лицензии от Рособрнадзора. "Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа", - подчеркнул он.

Вахтин отметил, что у вуза достаточно денег для полноценной работы в течение двух-трёх лет. После этого срока, по его словам, бороться за сохранение вуза будет бессмысленно.

Позже в ходе разбирательств с петербургскими властями университет был вынужден покинуть Малый мраморный дворец (дворец Кушелева-Безбородко) на Гагаринской улице, который занимал с середины 1990-х годов. Власти Петербурга заявляли, что в освободившемся здании планируют разместить Академию цифровых технологий.

Европейский университет переехал в новое здание неподалеку и попросил Смольный об альтернативных площадках под строительство нового здания. Занятия в университете не ведутся, однако сотрудники ведут научную работу, в вузе проходят открытые лекции.

Европейский университет, известный российский частный вуз в Санкт-Петербурге, был лишён лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году по иску Рособрнадзора.

Вуз был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, в его попечительский совет входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие. В защиту вуза неоднократно высказывался руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Теги: Европейский университет

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