Джигарханян через суд потребовал от бывшей жены несколько миллионов рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Адвокат народного артиста СССР Армена Джигарханяна подал иск о возмещении морального ущерба в несколько миллионов рублей к бывшей супруге актера, экс-гендиректору театра Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.

"В рамках уголовного дела, которое сегодня направлено в суд, мы уже заявили иск о возмещении морального вреда в связи с обнародованием записей со скрытой видеокамеры, установленной в служебном кабинете Армена Борисовича", - сказал "Интерфаксу" адвокат Евгений Парфенов.

Он не стал уточнять размеры иска, сказав лишь, что "сумма исчисляется миллионами рублей".

"Иск заявлен непосредственно в рамках этого уголовного дела. Скажу, что он больше заявлен для порядка. На самом деле, вся эта история, связанная с распространением информации в СМИ, на него влияла очень негативно", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "доказательства причинения ему (Джигарханяну - ИФ) нравственных страданий обязательно будут представлены - это все документы из больничных учреждений, где он проходил лечение".

Ранее в понедельник московская прокуратура объявила о направлении в суд уголовного делп бывшего гендиректора театра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Она обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, то есть незаконном сборе сведений о частной жизни без согласия человека и распространении этих сведений в СМИ

"По версии следствия, женщина организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусной видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения", - сказала представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Впоследствии, по ее словам, "видеозапись, записанная видеокамерой скрытого видеонаблюдения, содержащая личную тайну, была продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов".

В конце марта Мосгорсуд признал законной выемку более 1 млн рублей из банковской ячейки Цымбалюк-Романовской. На эти деньги был наложен обеспечительный арест в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

Мировой суд Кунцевского района Москвы 27 ноября расторг брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.