Фонд борьбы с коррупцией обжаловал решение суда по иску Прохорова к Навальному

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Юристы Фонда борьбы с коррупцией обжаловали решение суда, удовлетворившего иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному за утверждения о взятке предпринимателя бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба, поданная на решение суда от 26 июня, которым удовлетворены исковые требования Прохорова к Навальному", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

В свою очередь, в ФБК в понедельник сообщили, что "обжаловали в апелляционном порядке решение Люблинского по иску Прохорова к Навальному".

"Возмутительный процесс по содержанию и по форме. Заняв заранее обвинительный уклон, суд не удовлетворил ходатайства ответчика, удалил представителя за попытку последовательно заявить ряд ходатайств, чем нарушил право на защиту", - отметили в фонде. Там напомнили, что согласно позиции Европейского суда по правам человека, "пределы допустимой критики в отношении политиков как таковых шире, чем в отношении частного лиц".

Как сообщалось, Люблинский суд, удовлетворив иск Прохорова, обязал Навального в течение десяти дней после вступления решения в законную силу опровергнуть утверждения о том, что Прохоров дал Хлопонину взятку в особо крупном размере. Кроме того, суд взыскал с оппозиционера в пользу бизнесмена 1 рубль в качестве моральной компенсации.

Прохоров обратился в суд с иском к Навальному после того, как в конце апреля оппозиционер у себя на сайте опубликовал материал под названием "Как олигарх платит взятку вице-премьеру. Разбираем механику" и на канале в YouTube - ролик "Олигарх покупает чиновника. Показываем, как". В расследовании Навальный, в частности, утверждает, что Прохоров дал взятку Хлопонину в размере не менее 25 млн евро, купив у последнего виллу в Италии по завышенной цене.