Навальный окончательно проиграл Прохорову по иску о защите чести

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду признал законным решение суда, удовлетворившего иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к Алексею Навальному в связи с заявлениями оппозиционера о взятке предпринимателя бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Решение Люблинского суда по иску Прохорова оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя ответчика - без удовлетворения", - говорится в постановлении апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Таким образом, решение суда сегодня вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Люблинский суд Москвы в июне удовлетворил иск Прохорова и обязал Навального в течение десяти дней после вступления решения в законную силу опровергнуть содержащиеся в опубликованном на его сайте и в YouTube расследовании утверждения о том, что Прохоров дал Хлопонину взятку в особо крупном размере. Кроме того, суд взыскал с оппозиционера в пользу бизнесмена 1 рубль в качестве моральной компенсации.

Прохоров обратился в суд с иском к Навальному после того, как в конце апреля оппозиционер у себя на сайте опубликовал материал под названием "Как олигарх платит взятку вице-премьеру. Разбираем механику" и на канале в YouTube - ролик "Олигарх покупает чиновника. Показываем, как".

В расследовании Навальный, в частности, утверждает, что Прохоров дал взятку Хлопонину в размере не менее 25 млн евро, купив у последнего виллу в Италии по завышенной цене.