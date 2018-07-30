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Миноритарии "Эха Москвы" предложили кандидатуру Годлиной в совет директоров еще в феврале

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кандидатура Екатерины Годлиной, сменившей главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в составе совета директоров радиостанции, была предложена еще в феврале и прошла утверждение в соответствии с уставом ЗАО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром-Медиа".

"Миноритарии ЗАО "Эхо Москвы" предложили кандидатуру Екатерины Годлиной в совет директоров еще в феврале этого года, тогда решением совета директоров ее кандидатура была включена в список (кандидатов - ИФ). А в конце июня решением общего собрания акционеров она была избрана в Совет директоров "Эхо Москвы", - сообщили в пресс-службе медиа-холдинга в понедельник.

"Все процедуры прошли в соответствии с уставом ЗАО "Эхо Москвы", по которому акционеры имеют право внести свои кандидатуры для избрания в органы управления обществом на годовом собрании", - отметили в пресс-службе.

Уход Венедиктова из совета директоров "Эха Москвы"

Ранее в понедельник Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что принял решение выйти из совета директоров ЗАО "Эхо Москвы", чтобы избежать конфликта интересов в связи с несогласием миноритариев с финансовой политикой генерального директора. Он пояснил, что разногласия возникли из-за кредитования организации Газпромбанком, о котором миноритарии не знали. Венедиктов уточнил, что решение было утверждено еще 28 июня на собрании акционеров компании.

"То есть получилось так, что президент Путин, который говорил про финансирование, знал больше про ЗАО "Эхо Москвы", чем главный редактор и представитель миноритариев. Ну, согласитесь, это неправильно. Выяснилось, что шло кредитование без согласия миноритариев. То есть это не было прямое финансирование, а возвратный кредит, но двузначный процент. И миноритарии не давали на это согласие. Конфликт интересов налицо. Зачем я буду его множить (конфликт) и становиться шизофреником?" - заявил Венедиктов.

7 июня во время "прямой линии" отвечая на вопрос телезрителя, когда госкомпания прекратит финансировать "Эхо Москвы", президент Владимир Путин сообщил, что "Газпром" действительно финансирует радиостанцию и не вмешивается в редакционную политику, "это, в том числе, свидетельствует и о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы".

"И кроме того, я теперь буду освобожден от такой корпоративной истории: не комментировать бюджет как член совета директоров, там есть определенные ограничения на этот счет. А как представитель миноритариев я остаюсь, и миноритарии остаются в совете директоров через моего заместителя", - добавил Венедиктов.

По его словам, это никак не связано с давлением на него. "Решение было принято, еще когда Владимир Владимирович (Путин) высказался, я начал проверку и выяснил, что он прав, а я - не совсем. То есть это история месячной давности, на самом деле", - сказал главный редактор радиостанции.

Разногласия из-за гендиректора радиостанции

Миноритарии "Эхо Москвы" на собрании акционеров 28 июня после представления годового отчета поставили вопрос о снятии с должности генерального директора радиостанции Екатерины Павловой, но не получили поддержки основного владельца.

Собрание акционеров "Эха Москвы" 15 июня переизбрало гендиректора радиостанции. Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что за кандидатуру Павловой проголосовал основной акционер радиостанции - "Газпром-медиа холдинг", которому принадлежит 66% компании. "Мы голосовали против", - отметил он тогда, уточнив, что остальные 34% "Эха Москвы" принадлежат компании, 49% которой контролирует Венедиктов.

"Газпром-Медиа Холдингу" принадлежат 66% "Эха Москвы" , остальные 34% - российской компании "ЭМХК", в которой 49% принадлежит Венедиктову, 46% бывшему гендиректору "Эха" Юрию Федутинову и 5% юристу радиостанции Илье Куртову. Американская компания EM-Holding, подконтрольная предпринимателю Владимиру Гусинскому, вышла из состава акционеров "Эха".

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Теги: Эхо Москвы, Екатерина Годлина

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