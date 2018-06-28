Миноритариям "Эха Москвы" не удалось добиться смены гендиректора станции

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Миноритарии "Эхо Москвы" на собрании акционеров после представления годового отчета поставили вопрос о снятии с должности генерального директора радиостанции Екатерины Павловой, но не получили поддержки основного владельца.

Как сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, в четверг состоялось собрание акционеров "Эха Москвы", где гендиректором радиостанции Павловой был представлен годовой отчет. "Сегодня было акционерное собрание. Мы изучаем документы (представленные гендиректором - ИФ). Мы (миноритарии) проголосовали против утверждения отчета. Мажоритарии -"Газпром-медиа" - за", - сказал главред. Таким образом, отчет был принят.

"Мы снова поставили сегодня вопрос о снятии гендира, и снова не получили поддержки "Газпром-медиа", - сказал Венедиктов.

Позднее Венедиктов сообщил, что миноритарии "Эха Москвы" в ходе собрания акционеров заблокировали предложение Павловой о привлечении кредитов.

В свою очередь Павлова сообщила "Интерфаксу", что ограничится лишь кратким комментарием, так как находится "в другом месте". "Я как исполнительный орган нахожусь в контакте со всеми акционерами", - сказала она.

Как сообщалось, собрание акционеров "Эха Москвы" 15 июня переизбрало гендиректора радиостанции Павлову. Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что за кандидатуру Павловой проголосовал основной акционер радиостанции - "Газпром-медиа холдинг", которому принадлежит 66% компании. "Мы голосовали против", - отметил Венедиктов.

66% "Эха Москвы" принадлежит "Газпром-Медиа Холдинг", остальные 34% - российской компании "ЭМХК", в которой 49% принадлежит Венедиктову, 46% бывшему гендиректору "Эха" Юрию Федутинову и 5% юристу радиостанции Илье Куртову. Американская компании EM-Holding, подконтрольная предпринимателю Владимиру Гусинскому, вышла из состава акционеров "Эха".