В России

Миноритариям "Эха Москвы" не удалось добиться смены гендиректора станции

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Миноритарии "Эхо Москвы" на собрании акционеров после представления годового отчета поставили вопрос о снятии с должности генерального директора радиостанции Екатерины Павловой, но не получили поддержки основного владельца.

Как сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, в четверг состоялось собрание акционеров "Эха Москвы", где гендиректором радиостанции Павловой был представлен годовой отчет. "Сегодня было акционерное собрание. Мы изучаем документы (представленные гендиректором - ИФ). Мы (миноритарии) проголосовали против утверждения отчета. Мажоритарии -"Газпром-медиа" - за", - сказал главред. Таким образом, отчет был принят.

"Мы снова поставили сегодня вопрос о снятии гендира, и снова не получили поддержки "Газпром-медиа", - сказал Венедиктов.

Позднее Венедиктов сообщил, что миноритарии "Эха Москвы" в ходе собрания акционеров заблокировали предложение Павловой о привлечении кредитов.

В свою очередь Павлова сообщила "Интерфаксу", что ограничится лишь кратким комментарием, так как находится "в другом месте". "Я как исполнительный орган нахожусь в контакте со всеми акционерами", - сказала она.

Как сообщалось, собрание акционеров "Эха Москвы" 15 июня переизбрало гендиректора радиостанции Павлову. Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что за кандидатуру Павловой проголосовал основной акционер радиостанции - "Газпром-медиа холдинг", которому принадлежит 66% компании. "Мы голосовали против", - отметил Венедиктов.

66% "Эха Москвы" принадлежит "Газпром-Медиа Холдинг", остальные 34% - российской компании "ЭМХК", в которой 49% принадлежит Венедиктову, 46% бывшему гендиректору "Эха" Юрию Федутинову и 5% юристу радиостанции Илье Куртову. Американская компании EM-Holding, подконтрольная предпринимателю Владимиру Гусинскому, вышла из состава акционеров "Эха".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Эхо Москвы, Екатерина Павлова

Новости по теме

В России
Лидер карельского "Мемориала" арестован по подозрению в сексуальном насилииЛидер карельского "Мемориала" арестован по подозрению в сексуальном насилии
Адвокат Юрия Дмитриева назвал новое дело необоснованнымПодробнее
 "ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ"ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ
Несмотря на позиционирование основной такой группы как юмористической, в ней звучали оскорбления и призывы к насилиюПодробнее
 Мексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе ЕкатеринбургаМексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе Екатеринбурга
Кафе и рестораны города заработали в дни игр столько, сколько зарабатывают за одну-две неделиПодробнее
 Джон Болтон: Трамп считает, что саммит с Путиным пойдет на пользу и США, и РоссииДжон Болтон: Трамп считает, что саммит с Путиным пойдет на пользу и США, и России
Советник президента США рассказал о планируемой встрече в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе"Подробнее
Москалькова назвала состояние Сенцова удовлетворительнымМоскалькова назвала состояние Сенцова удовлетворительным
К колонию на Ямале, в которой содержится Сенцов, также прибыла украинский омбудсмен, но ее не пустили на встречу с заключеннымПодробнее
 Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспортуНомер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспорту
Это позволит сотовым операторам снизить отток абонентов, выбрасывающих сим-карты после того, как на счете кончатся деньгиПодробнее
 Против главы карельского "Мемориала" возбуждено новое делоПротив главы карельского "Мемориала" возбуждено новое дело
Юрия Дмитриева обвиняют по статье о сексуальном насилии в отношении подросткаПодробнее
 Глава комитета Госдумы заявил об угрозе мусорного коллапса в десяти регионахГлава комитета Госдумы заявил об угрозе мусорного коллапса в десяти регионах
Токсичные отходы на свалках угрожают жизни и здоровью 17 млн россиянПодробнее
 Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайтыПутин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты
Максимальный штраф, предусмотренный нормой, — 700 тысяч рублейПодробнее
 Москалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды СавченкоМоскалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды Савченко
Омбудсмен напомнила, что после освобождения в России Савченко арестовали уже на УкраинеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Сборная Германии покидает Россию7 фото
28 июня
Сборная Германии покидает Россию
Самые необычные футбольные площадки14 фото
27 июня
Самые необычные футбольные площадки
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреФранция сняла с Керимова все обвиненияСпортСборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы НВ России"ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМВ миреПутин и Трамп встретятся 16 июля в ХельсинкиВ РоссииЛидер карельского "Мемориала" арестован по подозрению в сексуальном насилииЭкономика"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании

Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти

Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смертиПо словам адвоката легендарного футболиста, информатор получит почти $11 тысяч Подробнее

Небензя не нашел необходимости во взаимной любви России и США

Грузия закрыла свое небо для Сирии

Елена Фастова назначена замглавы Минсельхоза

ВС РФ закрыл лазейку, позволяющую застройщикам избегать ответственности за брак

В Малайзии заподозрили, что КНДР тренировала обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама

Обвиняемый в призывах к беспорядкам в Москве Кулешов остался под арестом

Что произошло за день: четверг, 28 июня

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки, французы вернут Керимову паспорт, "Северный поток 2" построят и без согласия Дании Подробнее

Открытое горение на свалке "Непейно" в Подмосковье ликвидировано

Таяни призвал ЕС выделить 6 млрд евро на борьбу с миграцией через Средиземноморье

Фотохроника 28 июня

Фотохроника 28 июня6 фото

Во Франции крупный производитель стройматериалов обвинен в сотрудничестве с ИГ

Захарченко объявил о намерении участвовать в выборах главы ДНР

Англия - Бельгия. Онлайн

Англия - Бельгия. ОнлайнКоманды уже вышли в плей-офф, но теперь поборются за первое место в группе Подробнее

Миноритариям "Эха Москвы" не удалось добиться смены гендиректора станции

Газ взорвался в жилом многоквартирном доме в Калмыкии

Акции РФ впервые почти за три месяца получили чистый приток капитала через ETF

В Екатеринбурге установлен подозреваемый в нападении на шведского болельщика

Рубль усилил рост к доллару и евро вечером в четверг

Рогозин официально назвал нового гендиректора РКЦ "Прогресс"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HЯпония Япония0 : 1Матч завершенПольша ПольшаМатч завершенБеднарек (59)подробнееHСенегал Сенегал0 : 1Матч завершенКолумбия КолумбияМатч завершенМина (74)подробнееGАнглия Англия0 : 0Идет первый таймБельгия БельгияИдет первый таймонлайнGПанама Панама0 : 0Идет первый таймТунис ТунисИдет первый тайм