Алексей Венедиктов ушел из совета директоров "Эха Москвы"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что покинул свой пост в совете директоров радиостанции.

"Я покинул Совет Директоров Эха Москвы. Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина", - написал Венедиктов в своем телеграм-канале в понедельник.

"Решение связано было с тем, что большинство совета директоров поддержало бюджет, который внес генеральный директор, а я проголосовал против. Мы как миноритарии проголосовали против, и у меня в результате возник конфликт интересов: я член совета директоров, который рекомендовал бюджет, и я главный редактор, который видит, что этот бюджет плохой. Поэтому я принял решение не выдвигаться на новый срок в совет директоров на собрании, и предложил своего заместителя Екатерину Годлину", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что решение было утверждено на собрании акционеров 28 июня.

"Собрание было месяц назад, просто сейчас как-то дооформились бумаги. Тогда собрание акционеров избрало новый совет директоров, где меня не было в списке, а Катя уже была", - сказал Венедиктов, добавив, что Годлина лучше разбирается в финансовых вопросах. "Она профессионально в финансах понимает, лучше, чем я, конечно", - сказал главный редактор радиостанции.

Венедиктов уточнил, что его несогласие с финансовой политикой связано с кредитованием организации Газпромбанком, о котором миноритарии не знали.

"То есть получилось так, что президент Путин, который говорил про финансирование, знал больше про ЗАО "Эхо Москвы", чем главный редактор и представитель миноритариев. Ну, согласитесь, это неправильно. Выяснилось, что шло кредитование без согласия миноритариев. То есть это не было прямое финансирование, а возвратный кредит, но двузначный процент. И миноритарии не давали на это согласие. Конфликт интересов налицо. Зачем я буду его множить (конфликт) и становиться шизофреником?" - заявил Венедиктов.

7 июня во время "прямой линии" отвечая на вопрос телезрителя, когда госкомпания прекратит финансировать "Эхо Москвы", президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" действительно финансирует радиостанцию и не вмешивается в редакционную политику, "это, в том числе, свидетельствует и о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы".

"И кроме того, я теперь буду освобожден от такой корпоративной истории: не комментировать бюджет как член совета директоров, там есть определенные ограничения на этот счет. А как представитель миноритариев я остаюсь, и миноритарии остаются в совете директоров через моего заместителя", - добавил Венедиктов.

По его словам, это никак не связано с давлением на него. "Решение было принято, еще когда Владимир Владимирович (Путин) высказался, я начал проверку и выяснил, что он прав, а я - не совсем. То есть это история месячной давности, на самом деле", - сказал главный редактор радиостанции.

Миноритарии "Эхо Москвы" на собрании акционеров 28 июня после представления годового отчета поставили вопрос о снятии с должности генерального директора радиостанции Екатерины Павловой, но не получили поддержки основного владельца.

Собрание акционеров "Эха Москвы" 15 июня переизбрало гендиректора радиостанции Екатерину Павлову.

Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что за кандидатуру Павловой проголосовал основной акционер радиостанции - "Газпром-медиа холдинг", которому принадлежит 66% компании. "Мы голосовали против", - отметил он тогда, уточнив, что остальные 34% "Эха Москвы" принадлежат компании, 49% которой контролирует Венедиктов.

66% "Эха Москвы" принадлежит "Газпром-Медиа Холдинг", остальные 34% - российской компании "ЭМХК", в которой 49% принадлежит А.Венедиктову, 46% бывшему гендиректору "Эха" Юрию Федутинову и 5% юристу радиостанции Илье Куртову. Американская компании EM-Holding, подконтрольная предпринимателю Владимиру Гусинскому, вышла из состава акционеров "Эха".