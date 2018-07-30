Суд в Москве продлил срок задержания трех сестер, признавшихся в убийстве отца

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания трем сестрам, задержанным по подозрению в убийстве отца на севере города, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Анна Селиванова.

Трем девушкам официально предъявлено обвинение. "Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)", - сказала Селиванова.

В понедельник суд должен был рассмотреть ходатайства следствия об избрании девушкам меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение всех трех материалов по решению суда проходило в закрытом режиме, поскольку "рассмотрение данных материалов могут повлечь за собой разглашение сведений, унижающих их (задержанных - ИФ) честь и достоинства", уточнила Селиванова.

Ранее в понедельник представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что вечером в пятницу в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет, они признали вину и пояснили, что отец жестоко с ними обращался.