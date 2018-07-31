Сестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники московской Общественно-наблюдательной комиссии посетили обвиняемых в убийстве своего отца трех сестёр, которые находятся в изоляторе временного содержания по Северо-восточному округу столицы.

"На руках двух старших сестёр нетяжкие колото-резаные ранения. Девушки рассказали, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад орудия, которым он им постоянно угрожал. Говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, средняя и младшая сестры, которые учатся в 11-м классе, за год были в школе всего семь раз. Из-за угроз расправы мать с сыном убежала из дома.

Мельников сказал, что у сестер нет жалоб на условия содержания.

Представитель ОНК отметил, что девушки находятся в морально подавленном состоянии, "видно, что им сложно, что им трудно говорить".

Вечером 27 июля в холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными ранениями шеи и груди.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий", - ранее сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова,

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Накануне Останкинский суд Москвы не стал рассматривать ходатайства об аресте сестёр, срок их задержания продлен на 72 часа.